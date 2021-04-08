Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir... 7 Nisan reyting sonuçları birincisi yapım...

Televizyon ekranlarında çeşitli yapımlar her hafta seyirciler ile buluşuyor. Dizi ve programlar, yayın gününde reyting sonuçları için birincilik koltuğu için rekabet ediyor. Çarşamba günlerinin iddialı yapımları Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir yeni haftada yeni bölümleriyle izleyenlerini TV ekranlarına kilitledi. Öte yandan dizilerin takipçileri ve medya gündemi meraklıları 7 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte, 7 Nisan Çarşamba tarihli dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisi Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve ilk bölümünden itibaren adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı dün akşam yeni bölümlerini ekranlara taşıdı. Bu kapsamda binlerce kişi 7 Nisan reyting sonuçlarını araştırıyor.