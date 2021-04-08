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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:32 Son Güncelleme: 8.4.2021 11:33

EOKA ve , ne anlama geliyor? EOKA ve Enosis ne demek, açılımı nedir?

EOKA ve Enosis nedir, ne anlama geliyor? EOKA ve Enosis ne demek, açılımı nedir?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümleriyle ekrana gelirken EOKA ve Enosis kelimelerinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Tarihi döneme ışık tutan dizinin sıkı takipçileri EOKA ve , ne anlama geliyor sorularına yanıt ararken dizide Kanlı Noel'e değinilirken EOKA terör örgütü ile beraber Enosis ifadesi dikkat çekti. Kelime anlamı ile "ilhak, birleşme" demek olan Enosis ilk Megali İdea haritasının çizildiği 1791 yılından beri gündemde olan bir konudur. Buna göre EOKA ve ?

Tarihi konulu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde adı geçen EOKA ve Enosis ne anlama geldiği araştırılıyor. Bu akşam dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken EOKA ve Enosis nedir, ne demektir, ne anlama geliyor şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Genel anlam olarak Enosis "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelirken, EOKA örgüt adıdır.

EOKA VE ENOSİS NE ANLAMA GELİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde geçen EOKA kelimesinin anlamı şu şekildedir: EOKA, (Yunanca: Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών - Ethniki Organosis Kyprion Agoniston: Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü), Kıbrıs'ta Britanya sömürge yönetiminin sonlanması ve adanın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) için uğraşan Kıbrıslı Rum silahlı örgüttür.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Rumların İngilizleri daha sonra da Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) sağlamak amacıyla kurduğu Milliyetçi yeraltı örgüttür.

ENOSİS NEDİR?

Kelime anlamı ile "ilhak, birleşme" demek olan Enosis ilk Megali İdea haritasının çizildiği 1791 yılından beri gündemde olan bir konudur.

ENOSİS NE DEMEK?

"Enosis" terimi Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da kullanılmıştır. Genel anlamda terim, politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

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EOKA ve Enosis nedir, ne anlama geliyor? EOKA ve Enosis ne demek, açılımı nedir?
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