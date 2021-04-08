Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı

2021 Ramazan ayı için çok kısa bir süre kaldı. Her ne kadar bu yıl da tüm dünyada Ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçecek olsa da yapılacak ibadetler için İslam aleminin hasret dolu bekleyişi sürüyor. Bu nedenle de müslümanlar, "2021 Ramazan ayı ne zaman" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı takviminde dini günler ve bayramlar yer alıyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı önceki gün Ramazan ayı ile ilgili teferruatlı bir açıklamada bulundu. Buna göre, 2021 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor.
Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.
RAMAZAN NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi