Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan için geri sayım sona eriyor. Müslümanların özlemle beklediği Ramazan ayı için çok kusa bir süre kaldı. Bu nedenle de "Ramazan ne zaman" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri takvimine göre 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı hangi tarihte idrak edilecek? İşte, merak edilenler ve Ramazan ayı başlangıcı...

2021 Ramazan ayı için çok kısa bir süre kaldı. Her ne kadar bu yıl da tüm dünyada Ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçecek olsa da yapılacak ibadetler için İslam aleminin hasret dolu bekleyişi sürüyor. Bu nedenle de müslümanlar, "2021 Ramazan ayı ne zaman" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı takviminde dini günler ve bayramlar yer alıyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı önceki gün Ramazan ayı ile ilgili teferruatlı bir açıklamada bulundu. Buna göre, 2021 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.