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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:20

ne zaman başlıyor? ile 2021 başlangıcı

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı

Mübarek üç ayların sonuncusu olan için geri sayım sona eriyor. Müslümanların özlemle beklediği için çok kusa bir süre kaldı. Bu nedenle de "Ramazan ne zaman" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşleri takvimine göre 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve hangi tarihte idrak edilecek? İşte, merak edilenler ve Ramazan ayı başlangıcı...

2021 ayı için çok kısa bir süre kaldı. Her ne kadar bu yıl da tüm dünyada koronavirüs gölgesinde geçecek olsa da yapılacak ibadetler için İslam aleminin hasret dolu bekleyişi sürüyor. Bu nedenle de müslümanlar, "2021 Ramazan ayı ne zaman" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşleri Başkanlığı 2021 yılı takviminde dini günler ve bayramlar yer alıyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı önceki gün Ramazan ayı ile ilgili teferruatlı bir açıklamada bulundu. Buna göre, 2021 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı

RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı

Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıcı
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