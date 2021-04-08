Reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir... 7 Nisan Dünün reyting sonuçları birincisi hangisi?

Çeşitli yapımlar her hafta televizyon ekranlarında seyirciler ile buluşuyor. Dizi ve programlar, yayın gününde reyting sonuçları için birincilik koltuğu için rekabet ediyor. Çarşamba günlerinin iddialı yapımları Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir yeni haftada yeni bölümleriyle izleyenlerini TV ekranlarına kilitledi. Öte yandan dizilerin takipçileri ve medya gündemi meraklıları 7 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte, 7 Nisan Çarşamba tarihli dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisi Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve ilk bölümünden itibaren adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı dün akşam yeni bölümlerini ekranlara taşıdı. Bu kapsamda binlerce kişi 7 Nisan reyting sonuçlarını araştırıyor.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 BARAJ FOX
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 SURVIVOR TV8
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
10 ATV ANA HABER ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
6 SURVIVOR TV8
7 ESRA EROL'DA ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 BARAJ FOX
10 HEKIMOGLU KANAL DSHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Kırmızı Kamyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı- ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Son Hava Bükücü
22:30 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021