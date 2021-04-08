Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Süleyman Çakır ne zaman, neden öldü?

Süleyman Çakır'ın ölümü, bir zamanlar pek popüler olan Kurtlar Vadisi dizisinde çok konuşulmuştu. Dahası, Süleyman Çakır'ın ölümü, yani Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılması sonrası gıyabi cenaze namazı kılınmış, bu olay haberlere konu olmuştu. Bugün de Süleyman Çakır kimdir, nasıl ve ne zaman öldü soruları, hem Kurtlar Vadisi takipçileri ve konudan haberdar olmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?
Kurtlar Vadisi dizisinde uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi gibi nedenlerle hedefte yer alır.
Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'ten Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Ölüm tarihi ise dizide 8 Nisan 2004 olarak bilinir.
SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?
Süleyman Çakır (d. 1964 - ö. 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir...
Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır.
Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.
Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. (Kaynak: Wikipedia)