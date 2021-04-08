Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Süleyman Çakır ne zaman, neden öldü?

Süleyman Çakır'ın ölümü, bir zamanlar pek popüler olan Kurtlar Vadisi dizisinde çok konuşulmuştu. Dahası, Süleyman Çakır'ın ölümü, yani Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılması sonrası gıyabi cenaze namazı kılınmış, bu olay haberlere konu olmuştu. Bugün de Süleyman Çakır kimdir, nasıl ve ne zaman öldü soruları, hem Kurtlar Vadisi takipçileri ve konudan haberdar olmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi dizisinde uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi gibi nedenlerle hedefte yer alır.