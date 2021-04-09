Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Akıncı 15.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde büyük infaz!
Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:39

15.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde büyük infaz!

Akıncı 15.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde büyük infaz!

ATV ekranlarına Cuma akşamları gelen 15.bölüm fragmanı yayınlandı. sloganı; “İnfaz edileceksiniz!” olacak. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı dizide; Fatih Cevdet’in peşinde iken Acı Getirenler’in başka bir büyük planı daha olacak. Öte yandan İstanbul’un tüm yeraltı organizasyonu ele geçirilecek. İşte Akıncı yeni bölüm fragman ve detayları!

Akıncı 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı yeni bölümde; Nergis, elindeki anahtarın annesinin ölümü ile ilgili ilişkisini araştıracak ve elde ettiği sonuçlar karşısında şok olacak. Öte yandan Fatih Beyza'nın katillerini ararken kardeşi Murat ile karşı karşıya gelecek. İşte Akıncı 15.bölüm fragmanı ve bilgiler!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İnfaz edileceksiniz!"

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Akıncı 15.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde büyük infaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA