Akıncı 15.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde büyük infaz!

Akıncı 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı yeni bölümde; Nergis, elindeki anahtarın annesinin ölümü ile ilgili ilişkisini araştıracak ve elde ettiği sonuçlar karşısında şok olacak. Öte yandan Fatih Beyza'nın katillerini ararken kardeşi Murat ile karşı karşıya gelecek. İşte Akıncı 15.bölüm fragmanı ve bilgiler!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İnfaz edileceksiniz!"

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video