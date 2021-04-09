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Giriş Tarihi: 10.4.2021 01:51 Son Güncelleme: 10.4.2021 01:53

son bölümde Cevdet, çok önemli bir ismi hedef alıyor! Akıncı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!

Akıncı son bölümde Cevdet, çok önemli bir ismi hedef alıyor! Akıncı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!

, 15. yeni bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Akıncı son bölümde, Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Akıncı son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, da yayınlandı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, 15. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Akıncı son bölümde, Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir. Akıncı yeni bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Akıncı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

AKINCI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Akıncı son bölüm tek parça ve full izle ekranı için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.

AKINCI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin hayranları, 15. bölümün ardından Akıncı yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

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Akıncı son bölümde Cevdet, çok önemli bir ismi hedef alıyor! Akıncı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!
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