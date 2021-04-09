Akıncı son bölümde Cevdet, çok önemli bir ismi hedef alıyor! Akıncı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, 15. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Akıncı son bölümde, Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir. Akıncı yeni bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Akıncı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Akıncı son bölüm tek parça ve full izle ekranı için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.
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Dizinin hayranları, 15. bölümün ardından Akıncı yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.