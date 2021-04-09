Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır…

Yetmişli yaşlarındaki zengin aile babası Timur, yirmilik Semra ile evlendiği gece ölü bulunur. Timur'un yaşı göz önünde bulundurularak evlendikleri ilk gece ölmesinin sebebi doğal yollara bağlansa da, adli tıp raporlarına göre zehirlenerek öldürülmüştür. Semra, sözde ailesiyle birlikte aslında bir dolandırıcılık çetesi üyesidir. Soruşturma devam ettiği sırada Semra ölü bulunur. Bu çeteyle dolaylı yoldan bağlantısı olduğunu öğrendiğimiz özel koruma evi müdürü Rıfat'ın, Semra'nın ölü bulunmasıyla doğrudan bir alakası mı vardır? Ekibimizin olayın suçlularını yakalamanın peşine düşer…