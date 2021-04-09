Arka Sokaklar son bölüm izle! Giray, Zeliş’i öldürecek mi?





ARKA SOKAKLAR 585. BÖLÜM ÖZETİ

Giray'ın, Zeliha'yı tekrar kaçırması üzerine tüm emniyet kırmızı alarmdadır. Hüsnü çılgına döner. Tekin'in yaptığı hatanın nasıl sonuçlanacağı bilinemez. Tekin babasından ciddi bir fırça yer. Zeliha arabada seyir halindeyken Giray'ın kafasına şişeyi geçirir. Aldığı darbeyle arabayı zar zor durdurur. Giray kafasını direksiyona çarpmıştır. Zeliha can havliyle kaçmaya başlar. Ayılan Giray'da peşindedir. Ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanır. Zeliha artık yaşadıklarına dayanamaz. Zeliha ayıldığında etrafında kimse yoktur ve ciddi bir baş ağrısı çekmektedir. Giray da, Seçkin ve Halis'in gözetimindedir.

Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır…