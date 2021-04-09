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Giriş Tarihi: 9.4.2021 17:07

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Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde şok gelişme!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi ’da Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik’in ayrılık haberleri gündeme geliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanırken Zeliş artık yaşadıklarına dayanamaz ve kendini annesinin mezarında bulur. Dizinin fenomen takipçileri yeni bölümle birlikte , sorularına yanıt aramaya başlayacak. Arka Sokaklar’da Yüsra Geyik’in canlandırdığı Zeliş’in ölüp ölmediği ile ilgili son durum yeni bölümde belli olacak.

Ekranların sevilen dizisi Zeliş karakterinin ölüm iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Zeliha'nın annesinin mezarı başında kendini bırakması sonucunda izleyenler , , neden çıktı gibi sorulara yanıt aramaya başlayacak. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde kızını ararken Arka Sokaklar'da Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik ayrıldı mı sorusu bu akşam belli olacak.

ARKA SOKAKLAR ZELİŞ ÖLDÜ MÜ, YÜSRA GEYİK DİZİDEN AYRILDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Yüsra Geyik'in canlandırdığı Zeliş'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır.

Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde şok gelişme!

Zeliş'in ölüp ölmediği yeni bölümle birlikte belli olacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüsnü ve ekip, Giray'ın kaçırdığı Zeliha'yı aramaktadır! Arka Sokaklar 585. Bölüm 9 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Giray'ın, Zeliha'yı tekrar kaçırması üzerine tüm emniyet kırmızı alarmdadır. Hüsnü çılgına döner. Tekin'in yaptığı hatanın nasıl sonuçlanacağı bilinemez. Tekin babasından ciddi bir fırça yer. Zeliha arabada seyir halindeyken Giray'ın kafasına şişeyi geçirir. Aldığı darbeyle arabayı zar zor durdurur. Giray kafayı direksiyona çarpmıştır. Zeliha can havliyle kaçmaya başlar. Ayılan Giray'da peşindedir. Ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanır. Zeliha artık yaşadıklarına dayanamaz. Zeliha ayıldığında etrafında kimse yoktur ve ciddi bir baş ağrısı çekmektedir. Giray da, Seçkin ve Halis'in gözetimindedir.

Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır…

Yetmişli yaşlarındaki zengin aile babası Timur, yirmilik Semra ile evlendiği gece ölü bulunur. Timur'un yaşı göz önünde bulundurularak evlendikleri ilk gece ölmesinin sebebi doğal yollara bağlansa da, adli tıp raporlarına göre zehirlenerek öldürülmüştür. Semra, sözde ailesiyle birlikte aslında bir dolandırıcılık çetesi üyesidir. Soruşturma devam ettiği sırada Semra ölü bulunur. Bu çeteyle dolaylı yoldan bağlantısı olduğunu öğrendiğimiz özel koruma evi müdürü Rıfat'ın, Semra'nın ölü bulunmasıyla doğrudan bir alakası mı vardır? Ekibimizin olayın suçlularını yakalamanın peşine düşer…

Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde şok gelişme!

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır.

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Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde şok gelişme!
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