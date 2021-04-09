Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde şok gelişme!

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar Zeliş karakterinin ölüm iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Zeliha'nın annesinin mezarı başında kendini bırakması sonucunda izleyenler Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı, neden çıktı gibi sorulara yanıt aramaya başlayacak. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde kızını ararken Arka Sokaklar'da Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik ayrıldı mı sorusu bu akşam belli olacak.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Yüsra Geyik'in canlandırdığı Zeliş'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır.
Arka Sokaklar Zeliş'in ölüp ölmediği yeni bölümle birlikte belli olacak.
Hüsnü ve ekip, Giray'ın kaçırdığı Zeliha'yı aramaktadır! Arka Sokaklar 585. Bölüm 9 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Giray'ın, Zeliha'yı tekrar kaçırması üzerine tüm emniyet kırmızı alarmdadır. Hüsnü çılgına döner. Tekin'in yaptığı hatanın nasıl sonuçlanacağı bilinemez. Tekin babasından ciddi bir fırça yer. Zeliha arabada seyir halindeyken Giray'ın kafasına şişeyi geçirir. Aldığı darbeyle arabayı zar zor durdurur. Giray kafayı direksiyona çarpmıştır. Zeliha can havliyle kaçmaya başlar. Ayılan Giray'da peşindedir. Ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanır. Zeliha artık yaşadıklarına dayanamaz. Zeliha ayıldığında etrafında kimse yoktur ve ciddi bir baş ağrısı çekmektedir. Giray da, Seçkin ve Halis'in gözetimindedir.
Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır…
Yetmişli yaşlarındaki zengin aile babası Timur, yirmilik Semra ile evlendiği gece ölü bulunur. Timur'un yaşı göz önünde bulundurularak evlendikleri ilk gece ölmesinin sebebi doğal yollara bağlansa da, adli tıp raporlarına göre zehirlenerek öldürülmüştür. Semra, sözde ailesiyle birlikte aslında bir dolandırıcılık çetesi üyesidir. Soruşturma devam ettiği sırada Semra ölü bulunur. Bu çeteyle dolaylı yoldan bağlantısı olduğunu öğrendiğimiz özel koruma evi müdürü Rıfat'ın, Semra'nın ölü bulunmasıyla doğrudan bir alakası mı vardır? Ekibimizin olayın suçlularını yakalamanın peşine düşer…
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.
Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır.