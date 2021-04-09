Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu hayatı!

Gülseren Budayıcıoğlu, yazarı olduğu kitapların uyarlaması dizilerin ekranlarda yer almasıyla beraber araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Türk psikiyatr, yazar ve sunucu kimlikleriyle tanınan isim son dönemde adından oldukça sık bahsettirmişti. Bu akşam ekranlarda yer alacak olan Camdaki Kız dizisi, kendiyle aynı ismi taşıyan kitapla beraber araştırılmaya başlandı. Bu noktada "Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmıştır.
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?
Gülseren Kavas; İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerin senaryolarına ilham veren bir isim olarak bilinmektedir. 74 yaşındaki isim Türk psikiyatr, yazar ve sunucu kimlikleriyle tanınmıştır. İşte hayatına dair diğer detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı. 1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi.
1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği "Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi"ni kurdu.
2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak 'Camdaki Kız' kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.