Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu hayatı!

Gülseren Budayıcıoğlu, yazarı olduğu kitapların uyarlaması dizilerin ekranlarda yer almasıyla beraber araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Türk psikiyatr, yazar ve sunucu kimlikleriyle tanınan isim son dönemde adından oldukça sık bahsettirmişti. Bu akşam ekranlarda yer alacak olan Camdaki Kız dizisi, kendiyle aynı ismi taşıyan kitapla beraber araştırılmaya başlandı. Bu noktada "Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmıştır.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Kavas; İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerin senaryolarına ilham veren bir isim olarak bilinmektedir. 74 yaşındaki isim Türk psikiyatr, yazar ve sunucu kimlikleriyle tanınmıştır. İşte hayatına dair diğer detaylar…