Can Bonomo kimdir? Kaç yaşında? Can Bonomo’nun hayatı ile ilgili merak edilenler

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evli olan ve müziğiyle kendini geniş bir kesime sevdiren Can Bonomo, "Kaplan"adlı yeni şarkısını yayınlayacağını duyurarak hayranlarını sevindirdi. Öte yandan, "Can Bonomo kimdir?" sorusu gündemde yer buldu. "Can Bonomo aslen nereli, kaç yaşında?" gibi sorulara cevap arandı. İşte Can Bonomo'nun hayatı ile ilgili detaylar…

CAN BONOMO HAYATI VE AİLESİ

24 Mayıs 1987'de İzmir'de hayata gözlerini açan Bonomo, annesini çok genç yaşında kaybetti. Ailesinin kökeni Sultan II. Bayezid tarafından, 1492 yılında İspanya'dan İzmir ve Selanik'e yerleştirilen Yahudilere dayanmaktadır. Ressam bir annenin oğlu olan Bonomo, sanatla yakın ilişkide büyümüş ve dokuz yaşında gitar çalmaya başlamıştır. Ortaokulda başlayan müziğe ilgisi sonucu Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu. Ses prodüksiyonculuğu yaparak müzik dünyasına dahil oldu. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan başarılı sanatçı, 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel'le evlendi. Çift bebekleri Roman'ı kucağına almak için gün sayıyor.

CAN BONOMO KAZANDIĞI ÖDÜLLER

8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

38. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist (Nazlı, Berkay ve Nil Özalp'le paylaştı.)

2. OMÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Avrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Pop/Rock Müziği Sanatçısı

10. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı