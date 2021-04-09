Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Büyük bedene sahip 7 kadın yarışmacı stil konusunda yarışırken izleyiciler Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Buna göre; 9 Nisan Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt bulacak. İşte Doya Doya Moda 9 Nisan 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi ile puan durumları!
Haftanın finalinde Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli oluyor. İşte Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Özde Karacan
Su Baher
Betül Böçkün
Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim Betül Böçkün oldu. Betül haftanın birincisi olurken yarışmada eleme olmadı.