Fettah Can kimdir, kaç yaşında, eşi Cansu Kurtçu kim? İbo Show konuğu Fettah Can hayatı!

Fettah Can son günlerde hayatıyla en çok merak edilen ünlüler arasında bulunuyor. Son olarak İbo Show konuğu olarak sevenleri karşısına çıkmaya hazırlanan Fettah Can kimdir, kaç yaşında, eşi Cansu Kurtçu kim sorularına yanıt aranırken Fettah Can'ın hayatı ve şarkıları da merak konusu oluyor. 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelen ünlü sanatçı kendi gibi şarkıcı olan Cansu Kurtçu ile 2014 yılında evlenmiştir. Vera ve Oğul isimlerini verdiği 2 çocuk sahibi olan Fettah Can, Terazi burcudur. İşte Fettah Can'ın hayatı!

FETTAH CAN KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Fettah Can hayatı ile milyonların gündemine geliyor. Son olarak İbo Show 10 Nisan konuğu olarak gündeme gelen Fettah Can hayatı ile ilgili detaylar şöyle;