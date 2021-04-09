Fettah Can kimdir, kaç yaşında, eşi Cansu Kurtçu kim? İbo Show konuğu Fettah Can hayatı!

FETTAH CAN HAYATI!

Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenli olan sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir. Müziğe babasının teşviki ile başlayan Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladı. Ut ve gitar çalan Can, liseyi dışarıdan bitirmiş üniversite eğitimi almamıştır.

Müzik yolunda daha iyi işler başarabilmek adına İstanbul'a yerleşen Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirmiş, Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna… Ben Yoluma… isimli albümüne 11 şarkı birden yazmıştır. Albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başlamıştır.

Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekildi. Albüm listelerde üst sıralara yükseldi. Yine aynı yıl Yunanistan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Giorgos Mazonakis'in albümüne 3 şarkısını veren Fettah Can, bu şarkılarla müzik listelerinin en üstlerinde yer almış ve Platin Plak Ödülü'ne layık görüldü.

Fettah Can 2012 yılının ilk çeyreğinin son günlerinde hayranlarına "Boş Bardak" adlı eserinin de yer aldığı "Aklımda Kalanlar" albümü ile bir kez daha hayranlarının karşısına çıktı. 2013 yılı sonuna doğru ise "Yalanlar Cumhuriyeti" isimli yeni Albümünü sevenleri ile buluşturdu.

2014 yılında Cansu Kurtçu ile evlenen; Vera ve Oğul isimlerini verdiği 2 çocuk sahibi olan Fettah Can, Terazi burcudur.