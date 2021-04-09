Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Haftanın finali gelirken yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. En yüksek puanı almak için çabalayan yarışmacılar arasında sadece bir kişi beş altın bileziği almaya hak kazanıyor. Tam bu noktada programın takipçileri '' Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta 9 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanacak.
9 Nisan 2021'de yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Ece:
Seda:
Esra:
Ayten:
Haftanın birincisi açıklandı. 81 puanla haftanın birincisi Esra oldu ve 5 altın bileziği kazandı
Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin TL değerindeki 5 bileziğin sahibi Esra oldu.
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde elenen gelin adayı ise Aysun oldu.