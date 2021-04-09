Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Ekranların sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bugün ekrana gelen son bölümde gelinler elenmemek için tüm hünerlerini sergilerken izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, haftanın birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda alınan puan durumları gelinlerin son durumunu belirlerken Gelinim Mutfakta 9 Nisan elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu yanıt buluyor. İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Haftanın finali gelirken yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. En yüksek puanı almak için çabalayan yarışmacılar arasında sadece bir kişi beş altın bileziği almaya hak kazanıyor. Tam bu noktada programın takipçileri '' Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta 9 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Nisan 2021'de yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…