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Giriş Tarihi: 9.4.2021 15:51

kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Ekranların sevilen yemek yarışması ’da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bugün ekrana gelen son bölümde gelinler elenmemek için tüm hünerlerini sergilerken izleyiciler , kim birinci oldu, haftanın birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda alınan puan durumları gelinlerin son durumunu belirlerken Gelinim Mutfakta 9 Nisan elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu yanıt buluyor. İşte ve elenen ismi

elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Haftanın finali gelirken yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. En yüksek puanı almak için çabalayan yarışmacılar arasında sadece bir kişi beş altın bileziği almaya hak kazanıyor. Tam bu noktada programın takipçileri '' kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta 9 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Nisan 2021'de yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU- 9 NİSAN 2021

Ece:

Seda:

Esra:

Ayten:

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Haftanın birincisi açıklandı. 81 puanla haftanın birincisi Esra oldu ve 5 altın bileziği kazandı

Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin TL değerindeki 5 bileziğin sahibi Esra oldu.

'da haftanın finalinde elenen gelin adayı ise Aysun oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Nisan Haftanın Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor!
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