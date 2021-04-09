Payitaht Abdülhamid 146.bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde tehdide boyun eğilmeyecek!

Cuma akşamları TRT 1 ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid 146.bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla beklenirken güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin yeni bölümünde; Aliye'nin acısını kendi lehlerine kullanmak isteyen düşmanlar ona bir silah gönderir. Ruhsal çöküntü yaşayan Aliye'nin elindeki silah herkes için tehlike oluşturur. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman ve detayları!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa'yı serbest bırakmaz. Osmanlı'ya zarar vermeyi hedefleyen Cassel, büyük bir oyun oynar. Mahmut Paşa ise infaz mangasının önüne çıkartılır.

Naime, saraydan ayrılmadan önce, babasına kendini affettirmeye çalışır. Aliye'nin acısını kendi lehlerine kullanmak isteyen düşmanlar ona bir silah gönderir. Ruhsal çöküntü yaşayan Aliye'nin elindeki silah herkes için tehlike oluşturur.

Payitaht Abdülhamid 146. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video