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Giriş Tarihi: 10.4.2021 00:14 Son Güncelleme: 10.4.2021 00:14

son bölüm izle! Abdülhamid tehditlere boyun eğmiyor!

Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Abdülhamid tehditlere boyun eğmiyor!

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan 146. Bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünde ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, ’yı serbest bırakmıyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “Payitaht Abdülhamid son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Türk televizyon tarihinin uzun süreli dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid, TRT1 ekranlarında 146. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Son bölümün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Payitaht Abdülhamid 146. Bölümün tamamını, kesintisiz olarak aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 146. BÖLÜM ÖZETİ

Ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa'yı serbest bırakmaz. Osmanlı'ya zarar vermeyi hedefleyen Cassel, büyük bir oyun oynar. Mahmut Paşa ise infaz mangasının önüne çıkartılır.

Naime, saraydan ayrılmadan önce, babasına kendini affettirmeye çalışır. Aliye'nin acısını kendi lehlerine kullanmak isteyen düşmanlar ona bir silah gönderir. Ruhsal çöküntü yaşayan Aliye'nin elindeki silah herkes için tehlike oluşturur.

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Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Abdülhamid tehditlere boyun eğmiyor!
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