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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:16

final mi yapıyor, ne zaman? Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde ve 'in yer aldığı final mi yapıyor sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Geçen hafta son 5 bölümünün kaldığı iddiaları sosyal medyada yayılmıştı. Dizinin hayranları yapacak, ne zaman bitecek şeklinde araştırmalarını sürdürürken yeni gelen bilgiler ve iddialar doğrultusunda dizinin 40.bölümde final yapması bekleniyor. Cuma akşamları ekranlarına gelen Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman? İşte diziye dair son bilgiler!

final mi yapıyor sorusu, dizinin yayınlandığı Cuma gününün gelmesi ile birlikte sorgulanmaya başlandı. Başrollerinde ve 'in yer aldığı dizinin her hafta yeni bölümü merakla beklenirken gelen iddialar doğrultusunda dizinin 40.bölümde final yapacağı öğrenildi. Bu bakımdan; yapacak, yeni bölüm ne zaman şeklindeki soruların yanıtları dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda; Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ekranlarına Cuma akşamları gelen Ramo 39.bölüm ile bu akşam (9 Nisan 2021) sevenleriyle buluşacak…

Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

RAMO FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?

TV100'ün haberine göre; 40.bölümde final yapacak. Dizinin 40.bölümü ise 16 Nisan 2021 tarihine denk gelmektedir.

Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

RAMO BU AKŞAMKİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (9 NİSAN 2021)

"RAMO NEREDE?"

Sibel ve bütün ailenin, ortadan kaybolan 'yu bulmaya çalıştığı tanıtımda Ramo için Mazhar'ın karşısına çıkan Sibel, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşıyor.

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

Ramo 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

Kaptan, 'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır.

Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

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Ramo final mi yapıyor, ne zaman? Ramo bu akşam final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?
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