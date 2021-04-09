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Giriş Tarihi: 10.4.2021 00:24 Son Güncelleme: 10.4.2021 00:24

son bölüm izle! Ramo tuzağa düşerek ortadan kayboluyor!

Ramo son bölüm izle! Ramo tuzağa düşerek ortadan kayboluyor!

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan 39. bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünde Şerif’in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Ramo son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Türk televizyon tarihinin uzun süreli dizilerinden olan Ramo, Show TV ekranlarında 39. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Son bölümün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Ramo son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

RAMO SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Ramo son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Ramo 39. bölümün tamamını, kesintisiz olarak aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ramo-sezon-2-bolum-39-izle/95039



RAMO 39. BÖLÜM ÖZETİ

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder.

Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bi tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur.



Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

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Ramo son bölüm izle! Ramo tuzağa düşerek ortadan kayboluyor!
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