Ramo son bölüm izle! Ramo tuzağa düşerek ortadan kayboluyor!





RAMO 39. BÖLÜM ÖZETİ

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder.

Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bi tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur.