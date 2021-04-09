Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selma Ergeç hayatı!

Türkiye onu Muhteşem Yüzyıl dizisindeki başarılı performansıyla tanırken Selma Ergeç son günlerde hayatıyla gündeme gelen ünlüler arasında bulunuyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Son projesiyle gündeme gelen Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Ergeç'in bir kız, bir erkek kardeşi vardır. İşte Selma Ergeç hayatı ile ilgili merak edilenler!
Ünlü oyuncu Selma Ergeç son günlerin en çok merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. Camdaki Kız dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. 26 Eylül 2015 tarihinde çocukluğunda yaşadığı yer olan Almanya' da Can Öz ile evlendi.
Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Ergeç'in bir kız, bir erkek kardeşi vardır. Babası Adana'lı bir doktor, annesi ise hemşiredir. 1983'de ailesinin Mersin, Erdemli'ye taşınmasıyla ilkokula burada başladı. Ardından Ankara'ya taşınmalarıyla Or-An İlkokulu'na devam etti. Son sınıftayken Almanya'ya dönüş yapmalarıyla 1989'da ilkokuldan mezun oldu. Ortaokulun ardından 1995-1996 yılları arasında Oxford, İngiltere'de Headington Girls School'da yatılı olarak okudu. 1994 yılında öğrenci değişimi programı kapsamında Fransa'ya gitti.
Drama, İngiliz Edebiyatı ve güzel sanatlar ağırlıklı dersler alırken, tıp okumaya karar veren Ergeç Almanya'ya döndü. 1998'de Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye'ye geldi. Çapa Acil Dâhiliye' de ardından da Adana'da staj yaptı.
Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vermek istedi ve okuldan bir senelik izin aldı. " Doktor olup dünyayı kurtarmam lazım ama çok oyuncu olmak da istiyorum" diyerek bir ay sonra 'Böyle Mi Olacaktı' adlı dizi ile oyunculuğa başladı. Dizide bir yıl boyunca eroinman bir kızı canlandırdı.
Ergeç, hemen ardından 'Ayça' karakterini canlandırdığı 'Yarım Elma' adlı dizide 43 bölüm oynadı.
2000'de Uğurkan Erez Ajans'ta mankenlik ve fotomodellik yapmaya başladı.
Emre Altuğ'un 'Gidecek yerim mi var' parçasının klibinde oynadı. Tıbba devam etmeme kararı alırken, psikoloji ve felsefe eğitimi aldı. 2003'de ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Aliye Uzunatağan' dan oyunculuk dersleri almaya başladı. Ergeç, bir dönem boyunca da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne misafir öğrenci olarak katıldı. Ayrıca İngiltere'de drama eğitimi aldı.
2004'de Soul Star Underground Newyork ve 360 İstanbul çalışan kıyafetleri tasarımlarında, stilist olarak çalıştı.
Selma Ergeç, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide rol aldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi ve Pargalı İbrahim Paşa'nın eşi Hatice Sultan karakterini canlandırdı. 2014 yılının Aralık ayında İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri' nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan "Kırımlı" adlı sinema filminde oynadı. 2014 yılında başrollerde Timuçin Esen, Sinem Kobal, Bennu Yıldırımlar' ın oynadığı "Gönül İşleri" adlı dizide Saadet karakterini canlandırdı. 26 Eylül 2015 tarihinde çocukluğunda yaşadığı yer olan Almanya' da Can Öz ile evlendi.
2011 yılında 16. Sadri Alışık Ödülleri gecesinde, yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü aldı. 2012 yılında Ahi Evran Üniversitesi tarafından yılın en başarılı genç kadın oyuncusu ödülünü aldı. Instagram' da 669 bin takipçisi bulunmakta.