Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selma Ergeç hayatı!

SELMA ERGEÇ'İN HAYATI

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Ergeç'in bir kız, bir erkek kardeşi vardır. Babası Adana'lı bir doktor, annesi ise hemşiredir. 1983'de ailesinin Mersin, Erdemli'ye taşınmasıyla ilkokula burada başladı. Ardından Ankara'ya taşınmalarıyla Or-An İlkokulu'na devam etti. Son sınıftayken Almanya'ya dönüş yapmalarıyla 1989'da ilkokuldan mezun oldu. Ortaokulun ardından 1995-1996 yılları arasında Oxford, İngiltere'de Headington Girls School'da yatılı olarak okudu. 1994 yılında öğrenci değişimi programı kapsamında Fransa'ya gitti.

Drama, İngiliz Edebiyatı ve güzel sanatlar ağırlıklı dersler alırken, tıp okumaya karar veren Ergeç Almanya'ya döndü. 1998'de Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye'ye geldi. Çapa Acil Dâhiliye' de ardından da Adana'da staj yaptı.

Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vermek istedi ve okuldan bir senelik izin aldı. " Doktor olup dünyayı kurtarmam lazım ama çok oyuncu olmak da istiyorum" diyerek bir ay sonra 'Böyle Mi Olacaktı' adlı dizi ile oyunculuğa başladı. Dizide bir yıl boyunca eroinman bir kızı canlandırdı.

Ergeç, hemen ardından 'Ayça' karakterini canlandırdığı 'Yarım Elma' adlı dizide 43 bölüm oynadı.

2000'de Uğurkan Erez Ajans'ta mankenlik ve fotomodellik yapmaya başladı.

Emre Altuğ'un 'Gidecek yerim mi var' parçasının klibinde oynadı. Tıbba devam etmeme kararı alırken, psikoloji ve felsefe eğitimi aldı. 2003'de ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Aliye Uzunatağan' dan oyunculuk dersleri almaya başladı. Ergeç, bir dönem boyunca da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne misafir öğrenci olarak katıldı. Ayrıca İngiltere'de drama eğitimi aldı.

2004'de Soul Star Underground Newyork ve 360 İstanbul çalışan kıyafetleri tasarımlarında, stilist olarak çalıştı.