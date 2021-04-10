Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Zeliş, ekibin planlarını alt üst ediyor





ARKA SOKAKLAR 586. BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor

Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.