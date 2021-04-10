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Giriş Tarihi: 10.4.2021 07:37 Son Güncelleme: 10.4.2021 07:37

586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Zeliş, ekibin planlarını alt üst ediyor

Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Zeliş, ekibin planlarını alt üst ediyor

dizisi 585. son bölümle ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümde Zeliş, ekibin planını altüst ederek 'ı vuruyor. Ancak bunun sonucu ona pahalıya patlıyor. Dizinin yeni bölümünden daha fazla detay öğrenmek isteyen diziseverler, yeni bölüm fragmanını izlemek isteyerek yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Kanal D ile Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yanıtları ve özet detayları.

Kanal D ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 585. Bölümünün gösteriminin tamamlanmasının ardından yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen diziseverler Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ARKA SOKAKLAR 586. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı izleme bağlantısı ve özet detayları şöyle;



Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda yer alan link ile yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-586-bolum-fragmani



ARKA SOKAKLAR 586. BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor

Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.


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Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Zeliş, ekibin planlarını alt üst ediyor
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