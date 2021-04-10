Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Zeliş, ekibin planlarını alt üst ediyor

Kanal D ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 585. Bölümünün gösteriminin tamamlanmasının ardından yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen diziseverler Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Kanal D ile Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı izleme bağlantısı ve özet detayları şöyle;
Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda yer alan link ile yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz...
Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor
Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.