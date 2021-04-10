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Haberler Medya Haberleri Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buldu! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi kim oldu?
Giriş Tarihi: 10.4.2021 10:21 Son Güncelleme: 10.4.2021 10:22

kim elendi sorusu yanıt buldu! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi kim oldu?

Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Haftanın finalinde elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Jüri üyelerinden alınan günlük puan durumları günün birincisini belirlerken en düşük puanı alan yarışmacı hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılıyor. Programın sıkı takipçileri , 9 Nisan 2021 ve elenen ismi açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu da yanıt buldu!

Hafta içi her gün yayınlanan 'da haftanın finali geldi çattı. Büyük bedene sahip 7 kadın yarışmacı stil konusunda yarışırken izleyiciler kim birinci oldu, Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Buna göre; 9 Nisan Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt bulacak. İşte Cuma elenen ve birinci olan ismi ile puan durumları!

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın finalinde Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli oluyor. İşte Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…

Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

All Star haftanın finalinde bu hafta kimse elenmedi. Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim Su Baher oldu.

PUAN DURUMU

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Özde Karacan

Su Baher

Betül Böçkün

Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim Betül Böçkün oldu. Betül haftanın birincisi olurken yarışmada eleme olmadı.

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Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buldu! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi kim oldu?
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