Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buldu! 9 Nisan Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi kim oldu?

Haftanın finalinde Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Jüri üyelerinden alınan günlük puan durumları günün birincisini belirlerken en düşük puanı alan yarışmacı hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılıyor. Programın sıkı takipçileri Doya Doya Moda kim elendi, 9 Nisan 2021 Doya Doya Moda All Star birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 9 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu da yanıt buldu!

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Büyük bedene sahip 7 kadın yarışmacı stil konusunda yarışırken izleyiciler Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Buna göre; 9 Nisan Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt bulacak. İşte Doya Doya Moda 9 Nisan 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi ile puan durumları!

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın finalinde Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli oluyor. İşte Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…