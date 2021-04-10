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Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:38

yeni bölümde sürpriz oyuncu! kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gönül Dağı yeni bölümde sürpriz oyuncu! Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide Ali karakterini canlandıracak olan oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncunun 1 Haziran 1969 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldiği biliniyor. İşte ve hakkında merak edilenleri

Ergun Kuyucu son günlerde hayatıyla en çok merak edilen ünlüler arasında bulunuyor. Son olarak Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan ünlü oyuncu yapımda Ali karakterini canlandıracak. Kuyucu, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren ilgi duyması sebebiyle, kariyerini bu alanda ilerletmek istemiştir. Dizinin fenomen takipçileri Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt ararken hayatına dair sorgulamalar sürüyor. Ergun Kuyucu, 1 Haziran 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir.

ERGUN KUYUCU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ergun Kuyucu hayatı ile ilgili merak edilenler artış gösteriyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Ali karakterini canlandıracak olan Ergun Kuyucu ile ilgili detaylar şöyle;

ERGUN KUYUCU HAYATI

Ergun Kuyucu, 1 Haziran 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir.

Oyunculuk kariyerine atılmadan önce, doğal taş ticareti yapan bir şirkette ortaklardan birisi konumunda yer alan Kuyucu, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren ilgi duyması sebebiyle, kariyerini bu alanda ilerletmek istemiştir.

Arka Sokaklar, Gönül Salıncağı, Tek Türkiye, Kara Köpek Havlarken, , Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça, Kollama, Anneler ile Kızları, Şefkat Tepe, Ezel, Eyvah Eyvah 3, Old Clock, Sevimli Tehlikeli, Kervan, Lady Winsley, Taken 2 gibi pek çok yapımda da yer almıştır. En önemli çıkışını ise Tek Türkiye' adlı dizi ile yaşayan oyuncu, Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Arıza' adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinde Ali karakterini canlandıracak.

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Gönül Dağı yeni bölümde sürpriz oyuncu! Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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