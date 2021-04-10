Gönül Dağı yeni bölümde sürpriz oyuncu! Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ergun Kuyucu son günlerde hayatıyla en çok merak edilen ünlüler arasında bulunuyor. Son olarak Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan ünlü oyuncu yapımda Ali karakterini canlandıracak. Kuyucu, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren ilgi duyması sebebiyle, kariyerini bu alanda ilerletmek istemiştir. Dizinin fenomen takipçileri Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt ararken hayatına dair sorgulamalar sürüyor. Ergun Kuyucu, 1 Haziran 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir.
Ünlü oyuncu Ergun Kuyucu hayatı ile ilgili merak edilenler artış gösteriyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Ali karakterini canlandıracak olan Ergun Kuyucu ile ilgili detaylar şöyle;
Ergun Kuyucu, 1 Haziran 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir.
Oyunculuk kariyerine atılmadan önce, doğal taş ticareti yapan bir şirkette ortaklardan birisi konumunda yer alan Kuyucu, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren ilgi duyması sebebiyle, kariyerini bu alanda ilerletmek istemiştir.
Arka Sokaklar, Gönül Salıncağı, Tek Türkiye, Kara Köpek Havlarken, , Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça, Kollama, Anneler ile Kızları, Şefkat Tepe, Ezel, Eyvah Eyvah 3, Old Clock, Sevimli Tehlikeli, Kervan, Lady Winsley, Taken 2 gibi pek çok yapımda da yer almıştır. En önemli çıkışını ise Tek Türkiye' adlı dizi ile yaşayan oyuncu, Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Arıza' adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinde Ali karakterini canlandıracak.
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