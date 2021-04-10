Gönül Dağı yeni bölümde sürpriz oyuncu! Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli?

ERGUN KUYUCU HAYATI

Ergun Kuyucu, 1 Haziran 1969 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir.

Oyunculuk kariyerine atılmadan önce, doğal taş ticareti yapan bir şirkette ortaklardan birisi konumunda yer alan Kuyucu, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren ilgi duyması sebebiyle, kariyerini bu alanda ilerletmek istemiştir.

Arka Sokaklar, Gönül Salıncağı, Tek Türkiye, Kara Köpek Havlarken, , Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça, Kollama, Anneler ile Kızları, Şefkat Tepe, Ezel, Eyvah Eyvah 3, Old Clock, Sevimli Tehlikeli, Kervan, Lady Winsley, Taken 2 gibi pek çok yapımda da yer almıştır. En önemli çıkışını ise Tek Türkiye' adlı dizi ile yaşayan oyuncu, Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Arıza' adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinde Ali karakterini canlandıracak.