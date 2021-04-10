Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor!

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Giriş Tarihi: 10.4.2021 10:24 Son Güncelleme: 10.4.2021 10:24

Ünlü şarkıcı , kaç yaşında ve aslen nereli? arasında Ziynet Sali de yer alıyor!

İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Her hafta Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor. 29 Nisan 1975 Lefkoşa doğumlu isim, pop tarzında müzikler seslendirmek olup geçmişte ise rebetiko ve klasik Türk müziği dallarında da eserler vermiştir. Kıbrıs Türkü olarak bilinmekle birlikte doğumunun ardından ailesi ile birlikte İngiltere'ye yerleşen isim, aynı zamanda Britanya vatandaşlığı da almıştır. Daha sonrasında İstanbul'a yerleşen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan , kaç yaşında ve evli mi? İbo Show konuklarından Ziynet Sali hakkında bilgiler!

Bu haftanın arasında yer alan sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Kıbrıs Türkü olarak bilinen sanatçı pek çok eser seslendirmiş ve seslendirmeye de devam etmektedir. Konservatuvar eğitimini dördüncülükle bitirmiş olup pek çok albüme de imzasını atmıştır. Güçlü sesi ve verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ziynet Sali, pek çok ödül almış bir sanatçı olup dünya çapında önemli konserlere ev sahipliği yapmıştır.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta doğdu ve akabinde ailesiyle İngiltere'ye gitti. Yaklaşık 6 yıl Manchester'da yaşadı.

İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Sonra ailesiyle Kıbrıs'a taşındı. 1994 yılında İstanbul'da konservatuara giren Ziynet Sali, o yıllarda amatör olarak şarkıcılığa başladı.

1999 yılında Konservatuar'ı 4. lükle bitirdi.

İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Ziynet SALİ'nin 6 albüm ,7 single , 1 compilation albümü ve bir Konser DVD'si mevcuttur.
SALİ'nin 3.albümündeki "Zordur Oğlum" isimli şarkısı 2006 yılında italyada internet üzerinden düzenlenen "Euro Dance" şarkı yarışmasının halk oylamasında birincilik kazandı.

İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

2010'da yılında çıkardığı "Rüya" isimli 2. single'ı verilerine göre yılın en çok çalınan şarkısı oldu ve Türkiye'nin en önemli müzik kanalı Kral Tv'den ödül aldı.

2012 yılında çıkardığı "Sonsuz Ol" isimli albümündeki "Her şey Güzel Olacak" isimli şarkının video klibi Kral TV tarafından yılın en iyi video klibi seçildi.

2015 yılında X Factor isimli yarışmanın jüri üyeliği yaptı.

Birçok Üniversite ve özel kurumdan başarı ödülleri alan Ziynet SALİ son olarak 2016 yılında Hamburg'da düzenlenen DAFBAMA müzik ödüllerinde "Akdeniz'in En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Ziynet SALİ; Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Güney Afrika gibi değiki ülkelerde önemli konserlere imza atmıştır.

İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

ZİYNET SALİ'NİN EŞİ ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.

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Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor!
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