Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor!

2010'da yılında çıkardığı "Rüya" isimli 2. single'ı verilerine göre yılın en çok çalınan şarkısı oldu ve Türkiye'nin en önemli müzik kanalı Kral Tv'den ödül aldı.



2012 yılında çıkardığı "Sonsuz Ol" isimli albümündeki "Her şey Güzel Olacak" isimli şarkının video klibi Kral TV tarafından yılın en iyi video klibi seçildi.

2015 yılında X Factor isimli yarışmanın jüri üyeliği yaptı.



Birçok Üniversite ve özel kurumdan başarı ödülleri alan Ziynet SALİ son olarak 2016 yılında Hamburg'da düzenlenen DAFBAMA müzik ödüllerinde "Akdeniz'in En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.



Ziynet SALİ; Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Güney Afrika gibi değiki ülkelerde önemli konserlere imza atmıştır.