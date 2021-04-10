Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konukları arasında Ziynet Sali de yer alıyor!

Bu haftanın İbo Show konukları arasında yer alan Ziynet Sali kimdir sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Kıbrıs Türkü olarak bilinen sanatçı pek çok eser seslendirmiş ve seslendirmeye de devam etmektedir. Konservatuvar eğitimini dördüncülükle bitirmiş olup pek çok albüme de imzasını atmıştır. Güçlü sesi ve verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ziynet Sali, pek çok ödül almış bir sanatçı olup dünya çapında önemli konserlere ev sahipliği yapmıştır.
Ziynet Sali, 29 Nisan 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta doğdu ve akabinde ailesiyle İngiltere'ye gitti. Yaklaşık 6 yıl Manchester'da yaşadı.
Sonra ailesiyle Kıbrıs'a taşındı. 1994 yılında İstanbul'da konservatuara giren Ziynet Sali, o yıllarda amatör olarak şarkıcılığa başladı.
1999 yılında Konservatuar'ı 4. lükle bitirdi.
İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Ziynet SALİ'nin 6 albüm ,7 single , 1 compilation albümü ve bir Konser DVD'si mevcuttur.
SALİ'nin 3.albümündeki "Zordur Oğlum" isimli şarkısı 2006 yılında italyada internet üzerinden düzenlenen "Euro Dance" şarkı yarışmasının halk oylamasında birincilik kazandı.
2010'da yılında çıkardığı "Rüya" isimli 2. single'ı verilerine göre yılın en çok çalınan şarkısı oldu ve Türkiye'nin en önemli müzik kanalı Kral Tv'den ödül aldı.
2012 yılında çıkardığı "Sonsuz Ol" isimli albümündeki "Her şey Güzel Olacak" isimli şarkının video klibi Kral TV tarafından yılın en iyi video klibi seçildi.
2015 yılında X Factor isimli yarışmanın jüri üyeliği yaptı.
Birçok Üniversite ve özel kurumdan başarı ödülleri alan Ziynet SALİ son olarak 2016 yılında Hamburg'da düzenlenen DAFBAMA müzik ödüllerinde "Akdeniz'in En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.
Ziynet SALİ; Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Güney Afrika gibi değiki ülkelerde önemli konserlere imza atmıştır.
ZİYNET SALİ'NİN EŞİ ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?
4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.
İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.