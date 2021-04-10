Survivor’da eleme adayı kim oldu? 10 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte o isim...

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları market oyunu ve dokunulmazlık oyunlarında kozlarını paylaştı. Zorlu parkurlarda oynanan her iki oyunda da zor anlar geçiren ünlüler ve gönüllüler takımları arasından her iki oyunda da kazananlar belli oldu. Yarışmayı takip edenler kazanan takımları merak ederek Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
10 Nisan 2021 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan market ödülü - dokunulmazlık oyunlarının kazananları ve eleme adayının hangi yarışmacı olduğuna ilişkin detaylar şöyle;
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2021 Survivor son bölümde sayısı giderek azalan ünlüler ve gönüllüler takımları ilk olarak yarışmacılar için ada şartlarında oldukça önemli bir yeri olan market ödülü oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.
Birbirleriyle terinin son damlasına kadar mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki mücadelede kazanan takım gönüllüler oldu. Böylelikle market ödülü oyunu tamamlanırken sıra günün en önemli yarışması olan kritik dokunulmazlık oyununa geldi.
Her iki takımında Survivor büyük finaline gitme hayali içerisinde olan yarışmacıları açısından kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyununda çekişmeli bir mücadele yaşansa da bugünkü dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise oyunlarda başarılı grafik çizen İsmail Balaban aldı.
Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından, ada konseyinde yapılacak olan eleme adayı oylamasında en fazla ismi yazılan yarışmacı haftanın ilk eleme adayı seçilerek potaya girdi. Acun Ilıcalı tarafından okunan eleme adayı oylarının isim ve oy sayısı detayları şöyle;
Bu sonuçlarla gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan eleme adayı seçilerek haftanın ilk eleme potasına giren ismi oldu.