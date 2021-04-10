Survivor’da eleme adayı kim oldu? 10 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte o isim...

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları market oyunu ve dokunulmazlık oyunlarında kozlarını paylaştı. Zorlu parkurlarda oynanan her iki oyunda da zor anlar geçiren ünlüler ve gönüllüler takımları arasından her iki oyunda da kazananlar belli oldu. Yarışmayı takip edenler kazanan takımları merak ederek Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU

10 Nisan 2021 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan market ödülü - dokunulmazlık oyunlarının kazananları ve eleme adayının hangi yarışmacı olduğuna ilişkin detaylar şöyle;