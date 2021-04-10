TV yayın akışı: 10 Nisan TV’de bugün neler var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV yayın akışı listesi

Cumartesi akşamı birbirinden iddialı yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak olan yapımlar arasında İbo Show, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gönül Dağı yer alırken bugün tv'de ne var sorusuna da ayrıca yanıt aranıyor. Evinde ailesiyle televizyon keyfi yapmak isteyenler ise kanallara göz atmadan önce tv yayın akışına bakıyor. İşte 10 Nisan 2021 tv yayın akışı ve Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

TV'DE BUGÜN NE VAR? İŞTE 10 NİSAN 2021 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler tv yayın akışında bulunuyor. 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan yapımlar şöyle;

TELEVİZYONDA BU AKŞAM NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ