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Giriş Tarihi: 11.4.2021 16:04

neden final yapıyor, bitiyor? Arıza final bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor!

Arıza neden final yapıyor, bitiyor? Arıza final bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor!

ekranlarının sevilen dizisi final bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına veda ediyor. Aksiyon dolu sahneleriyle kısa sürede beğeniyle izlenen dizi başladığı ilk günden bu güne beklediği reytingi yakalayamamış yapımlar arasında yerini alıyordu. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri “Arıza neden final yapıyor, bitiyor?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. , gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım bu akşam 30. Bölümü ile son kez ekranlara gelecek. Arıza final mi yapıyor, neden bitti? İşte tüm detaylar…

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Arıza bu akşam final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Aksiyon ve aşkın doruklarda yaşandığı dizi başladığı günden bugüne beklediği reyting performansını yakalayamamıştı. Henüz yayıncı kuruluş tarafından dizinin yayın hayatını sonlandırmasının nedeni henüz açıklanmadı. Bu kapsamda yapımın takipçileri "Arıza neden final yapıyor, bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Arıza final bölümü ile bu akşam son kez ekranlarda yerini alacak.

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Arıza bu akşam 30. bölümüyle ekrana gelecek. Her hafta sevenlerini ekran başına kilitleyen yapım iddiaya göre beklediği ilgiyi göremeyince ekranlara veda etme kararı aldı.

BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ali Rıza bunca zamandır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu baskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko da ağır yaralanmıştır. Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar.

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Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken, Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide'nin Ali Rıza'ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.

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Arıza neden final yapıyor, bitiyor? Arıza final bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor!
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