Arıza neden final yapıyor, bitiyor? Arıza final bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor!

Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken, Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide'nin Ali Rıza'ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.