Arıza neden final yapıyor, bitiyor? Arıza final bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Arıza bu akşam final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Aksiyon ve aşkın doruklarda yaşandığı dizi başladığı günden bugüne beklediği reyting performansını yakalayamamıştı. Henüz yayıncı kuruluş tarafından dizinin yayın hayatını sonlandırmasının nedeni henüz açıklanmadı. Bu kapsamda yapımın takipçileri "Arıza neden final yapıyor, bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Arıza final bölümü ile bu akşam son kez ekranlarda yerini alacak.
ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?
Arıza bu akşam 30. bölümüyle ekrana gelecek. Her hafta sevenlerini ekran başına kilitleyen yapım iddiaya göre beklediği ilgiyi göremeyince ekranlara veda etme kararı aldı.
BU AKŞAM NELER OLACAK?
Ali Rıza bunca zamandır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu baskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko da ağır yaralanmıştır. Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar.
Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken, Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide'nin Ali Rıza'ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.