Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder diziden çıkacak mı, hastalığı ne? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine ara veriyor!

Menajerimi Ara dizisinin sevilen oyuncusu Canan Ergüder'in kanser hastalığına yakalanmasının ardından dizinin sıkı takipçileri Feris karakterinin yapıma veda edip etmeyeceği konusunda araştırmalarına başladı. Bu noktada yayıncı kuruluşundan beklenen açıklama geldi. Bu noktada "Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder diziden çıkacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder hastalığı nedeniyle 36. Bölüm itibarıyla yapıma ara verecek.
YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Ay Yapım'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bu açıklamada "Menajerimi Ara'nın Feris'i kıymetlimiz, sevgili Canan Ergüder 36. bölüm itibariyle tedavi amaçlı aramızdan bir süreliğine ayrılacak. Ay Yapım ailesi olarakkısa sürede tedavisini tamamlayıp aramıza yeniden hızla döneceği günleri bizler de heyecanla bekliyoruz. En kısa sürede yeniden görüşmek üzere" sözlerine yer verildi.
CANAN ERGÜDER'İN HASTALIĞI NEDİR?
Ekranlarda Menajerimi Ara dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu Canan Ergüder'den kötü haber geldi.Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü.
CANAN ERGÜDER KİMDİR?
Canan Ergüder (d. 15 Temmuz 1977, İstanbul),Türk oyuncu.
Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.
Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur. 2015 yılına kadar Türk Gönül TV'nin Hafta Sonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır.
Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.
25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırmaya başladı.