Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder diziden çıkacak mı, hastalığı ne? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine ara veriyor!

CANAN ERGÜDER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Ekranlarda Menajerimi Ara dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu Canan Ergüder'den kötü haber geldi.Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder (d. 15 Temmuz 1977, İstanbul),Türk oyuncu.

Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.