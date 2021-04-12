Show Tv ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Çukur 124.bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan çarpıcı fragman ile birlikte geçtiğimiz hafta Celasun'un veda edişinin ardından dizide flaş bir ayrılığın daha yaşanacağı öngörülüyor. Çukur yeni bölümde; Amca'nın Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca'dan hesap soruyor. Hesap sorması ile birlikte aralarında çıkan kavgada Karaca'nın Amca tarafından boğulduğu görülüyor. Bu sahne ile birlikte Çukur'da Karaca ölüyor mu, Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Buna göre; Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar diziden ayrılacak mı? İşte 124.yeni bölüm fragman ve bilgiler…

Geçtiğimiz hafta Celasun'un ölümü ile birlikte Kubilay Aka, diziye veda etmişti. Son bölümün ardından yayınlanan Çukur 124.yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyenler çarpıcı anlara tanıklık edecekler. Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünde Karaca'nın gerçekleri öğrenerek Amca'dan hesap sorduğu anlar geceye damgasını vururken ikili arasında çıkan kavga sırasında Amca'nın Karaca'yı boğduğu sahne herkesi şoke edecek. Bu sahne ile birlikte; Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu? gibi soruların yanıtları dizinin hayranları tarafından sorgulanır hale geldi. Çukur'da Karaca ölecek mi, Ece Yaşar diziden ayrılacak mı?

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (124.BÖLÜM)

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek.