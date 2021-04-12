Geçtiğimiz hafta Celasun'un ölümü ile birlikte Kubilay Aka, diziye veda etmişti. Son bölümün ardından yayınlanan Çukur 124.yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyenler çarpıcı anlara tanıklık edecekler. Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünde Karaca'nın gerçekleri öğrenerek Amca'dan hesap sorduğu anlar geceye damgasını vururken ikili arasında çıkan kavga sırasında Amca'nın Karaca'yı boğduğu sahne herkesi şoke edecek. Bu sahne ile birlikte; Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu? gibi soruların yanıtları dizinin hayranları tarafından sorgulanır hale geldi. Çukur'da Karaca ölecek mi, Ece Yaşar diziden ayrılacak mı?
Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek.
Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak.
Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek.
Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.
ÇUKUR'DA KARACA ÖLÜYOR MU? ECE YAŞAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Çukur 124.yeni bölümde Amca'nın Kulkan Erdenet ile işbirliğini yaptığını öğrenen Karaca, Amca'dan hesap sormaya gidecek. Aralarında çıkan arbede sonucu Amca'nın Karaca'yı boğduğu görülüyor. Çukur'da Karaca'nın ölüp ölmeyeceği ise dizinin ilerleyen sahnelerinde belli olacak.
ECE YAŞAR KİMDİR?
1994'te Ankara'da doğan Ece Yaşar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini "Kara Sevda" dizisinde yaşayan Ece Yaşar, 2015'ten itibaren film ve dizilerde oynadı.
Ayrıca yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme de yapan Ece Yaşar, Hayvan Çiftliği, Ölüm Zamanı, Direniş Karatay, Çukur, Kara Sevda gibi projelerde yer aldı.