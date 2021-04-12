Manga Ferman Akgül kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kaç yaşında?

Rock müzik grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül, yıllardır başarılı parçaları ve yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Her kesimden hayranı olan Akgül, bu hafta katılacağı Şarkılar Bizi Söyler programı ile sosyal medyada ve internette merak konusu oldu. "Ferman Akgül kimdir ve kaç yaşında?" sorusuna yanıt aranırken, Ferman Akgül'ün ailesi ve müzik kariyeri de çok merak edildi. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kaç yaşında?
MANGA'NIN SOLİSTİ FERMAN AKGÜL KİMDİR?
25 Aralık 1979'da Ankara'da doğan başarılı sanatçının tam adı İbrahim Ferman Akgül'dür. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu yıllarda klasik gitar çalan Akgül'ün müziğe ilgisi 9-10 yaşlarında piyano ile başlamıştır. Gazi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ne girdiği 1998 yılında ilk grubu olan Virgin Pulp'a girmiştir. Turntable çalmak amacıyla girdiği bu grupta solist olarak çalışmıştır.
MÜZİK KARİYERİ
Daha sonra 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grubuyla çalışmaya başladı. 70'likle uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bu gruptan sonra müziğe bir süre ara verdi. Ardından Özgür'ün davetiyle henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonlarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonra grup Manga adını aldı.
FERMAN AKGÜL MANGA GRUBUNDA SOLİSTLİK YAPTI
İstanbul'a gelen grup maNga ismiyle 2004 yılında ilk albümünü piyasaya sürdü. Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Grup bu albümle Altın Plak dahil pek çok ödül aldı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa'da tura çıktı. 2006 yılında "Bir Kadın Çizeceksin" şarkısı FIFA06 soundtrack'inde kullanıldı.
MANGA FERMAN AKGÜL EUROVISION BAŞARISIYLA HATIRLANIYOR
Şehr-i Hüzün'ü 2009 yılının Nisan ayında çıkardılar. Albümde, ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar. MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009'da Avrupa'nın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü aldılar ve ardından 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na "We Could Be The Same" adlı şarkılarıyla katılarak Türkiye'ye ikincilik getirdiler. Yarışma için yapılan promosyon turu öncesinde Ferman Akgül kalp çarpıntısından dolayı hastaneye kaldırılmış ve beş gün ardından hastaneden taburcu edilmiştir. 2012 yılında grubuyla birlikte "e-akustik" ve 2014'te "Işıkları Söndürseler Bile" albümlerini çıkarmıştır.
ŞUAN NE YAPIYOR?
Marmara Üniversitesi'nde sinema üzerine master yaptı. Şu an İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nde doktora yapmaktadır. Aynı zamanda TRT MÜZİK kanalında "Kulaktan Kulağa" adlı programın sunuculuğunu üstlenmektedir.
FERMAN AKGÜL AİLESİ VE ÇOCUKLARI
"Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kimdir?" sorusunun yanında en çok merak edilen de Akgül'ün ailesidir. Bettina Kuperman ile olan evliliğinden Aaron Akgül ve Axel Akgül adlı iki oğlu vardır.
FERMAN AKGÜL BOYU
Ferman Akgül 1.80 boyunda, 72 kilo ve Oğlak burcudur.
FERMAN AKGÜL ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA
Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kaç yaşında? sorusu da merak edilenler arasında. Ankara doğumlu olan Ferman Akgül aslen Sivaslıdır. 24 Aralık 1979 doğumlu Akgül 41 yaşındadır.