Manga Ferman Akgül kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kaç yaşında?

FERMAN AKGÜL MANGA GRUBUNDA SOLİSTLİK YAPTI

İstanbul'a gelen grup maNga ismiyle 2004 yılında ilk albümünü piyasaya sürdü. Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Grup bu albümle Altın Plak dahil pek çok ödül aldı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa'da tura çıktı. 2006 yılında "Bir Kadın Çizeceksin" şarkısı FIFA06 soundtrack'inde kullanıldı.

MANGA FERMAN AKGÜL EUROVISION BAŞARISIYLA HATIRLANIYOR

Şehr-i Hüzün'ü 2009 yılının Nisan ayında çıkardılar. Albümde, ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar. MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009'da Avrupa'nın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü aldılar ve ardından 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na "We Could Be The Same" adlı şarkılarıyla katılarak Türkiye'ye ikincilik getirdiler. Yarışma için yapılan promosyon turu öncesinde Ferman Akgül kalp çarpıntısından dolayı hastaneye kaldırılmış ve beş gün ardından hastaneden taburcu edilmiştir. 2012 yılında grubuyla birlikte "e-akustik" ve 2014'te "Işıkları Söndürseler Bile" albümlerini çıkarmıştır.