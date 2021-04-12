Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konuğu Mehmet Erdem hayatı

Mehmet Erdem, Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konukları arasında ayını duyurdu. Bu haberi duyan hayranları çok sevinirken birçok vatandaş da Mehmet Erdem'in hayatı ve şarkıları hakkında bilgi sahibi olmak istedi ve "Mehmet Erdem kimdir?" sorusuna cevap aradı. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konuğu Mehmet Erdem hayatı hakkında merak edilenler...

MEHMET ERDEM HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1978 yılında Manisa'da doğan Mehmet Erdem aslen Malatya Arapkirlidir. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. Klarnet çalan babası ve bağlama çalan dayısı sayesinde müziğe ilgi duyan ünlü sanatçı henüz 5 yaşındayken mandolin çalmaya başladı. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çaldı. Lise yıllarında farklı gruplarda vokalist ve müzisyen olarak yer aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda çalan Erdem, 1999 yılında Kardeş Türküler'e katıldı ve profesyonel müzik hayatı burada başladı.