Reyting sonuçları 11 Nisan 2021 açıklandı mı? Teşkilat, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Dün yayınlanan dizi, film ve yarışma programları arasında birinci ve sıralamanın belli olduğu reyting sonuçları merakla bekleniyor. Günlük olarak yayınlanan ve her gün bir önceki sıralamanın belli olduğu reyting sonuçları TOTAL, AB ve 20+ABC1 şeklinde ölçülürken dün yayınlanan diziler arasında kıyasıya bir rekabet yarışı vardı. Bu kapsamda; reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Nisan reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.