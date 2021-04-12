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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları 11 Nisan 2021 açıklandı mı? Teşkilat, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:39

11 Nisan 2021 açıklandı mı? Teşkilat, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 11 Nisan 2021 açıklandı mı? Teşkilat, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki dizi, film ve projelerin ekrana geldiği yapımlar arasında birinci belli olurken sıralama TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam Teşkilat, Menajerimi Ara, Hercai, Arıza gibi diziler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yapımlar birinci olabilmek adına savaşırken seyirciler ise kendi izledikleri yapımların birinci olmasını istiyor. Bu kapsamda; reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan oldu? İşte sıralama!

Dün yayınlanan dizi, film ve yarışma programları arasında birinci ve sıralamanın belli olduğu reyting sonuçları merakla bekleniyor. Günlük olarak yayınlanan ve her gün bir önceki sıralamanın belli olduğu reyting sonuçları TOTAL, AB ve 20+ABC1 şeklinde ölçülürken dün yayınlanan diziler arasında kıyasıya bir rekabet yarışı vardı. Bu kapsamda; reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Nisan reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

10 NİSAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 SURVIVOR TV8
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 SAVASCI FOX
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 SURVIVOR TV8
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 IBO SHOW STAR TV
9 SAVASCI FOX
10 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

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Reyting sonuçları 11 Nisan 2021 açıklandı mı? Teşkilat, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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