Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde Mavi hamile olduğunu öğreniyor!

Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içerisinde bulacak. Geçmiş acıları ve korkuları tekrar canlanırken bebeği aldırmayı düşündüğü sahneler ise izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Öte yandan düğün sonrası Halise yüzünden ise konakta fırtınalar kopacak. Sefirin Kızı 48.bölüm fragman ve detayları…

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.