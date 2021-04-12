Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde Mavi hamile olduğunu öğreniyor!

Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içerisinde bulacak. Geçmiş acıları ve korkuları tekrar canlanırken bebeği aldırmayı düşündüğü sahneler ise izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Öte yandan düğün sonrası Halise yüzünden ise konakta fırtınalar kopacak. Sefirin Kızı 48.bölüm fragman ve detayları…
Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.
Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.
Sefirin Kızı 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.
Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.