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Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:23

48.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde Mavi hamile olduğunu öğreniyor!

Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde Mavi hamile olduğunu öğreniyor!

Star Tv ekranlarına Pazartesi akşamları gelen 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı dizi sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Sefirin kızı yeni bölümde; Mavi hamile olduğunu öğreniyor ancak bebeği aldırmayı düşünüyor. Müdahale odasında son anda kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği merakla beklenirken Sefirin Kızı yeni bölümde tüm dengeler değişecek.

Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içerisinde bulacak. Geçmiş acıları ve korkuları tekrar canlanırken bebeği aldırmayı düşündüğü sahneler ise izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Öte yandan düğün sonrası Halise yüzünden ise konakta fırtınalar kopacak. Sefirin Kızı 48.bölüm fragman ve detayları…

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Sefirin Kızı 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

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Sefirin Kızı 48.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde Mavi hamile olduğunu öğreniyor!
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