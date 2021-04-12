Çukur 124. son bölüm tamamı kesintisiz izle! Show Tv ile Çukur son bölüm izle!

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.