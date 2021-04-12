Çukur 124. son bölüm tamamı kesintisiz izle! Show Tv ile Çukur son bölüm izle!

Show Tv'nin reytinglerde başarılı ve uzun soluklu dizisi Çukur 124. Son bölüm izle ekranı ile bugün izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirdi. Sürpriz bir ziyaretçi yüzünden Karaca'nın kafası ise oldukça karışacak. Dizinin son bölümünü televizyon ekranlarından kaçıran ve internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Çukur 124. Bölüm izle ekranı arayışına çıktı. Çukur son bölümde yaşananlar geçtiğimiz akşam izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.
ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE
Çukur dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/cukur/2076
ÇUKUR'DA NELER OLDU?
Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.