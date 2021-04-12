TRT Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı! 12 Nisan 2021 Uyanış Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geçen hafta yayınlanan son bölümüyle izleyici ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Dizinin sevenleri gözlerini bu akşam yayınlanacak Uyanış Selçuklu yeni bölüm yayınlanma saatine dikti. TRT Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Uyanış Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Uyanış Büyük Selçuklu 28. Bölüm bu akşam saat 20:0'de TRT 1'de yayınlanacak. Diziyle ilgili bilgiler hakkında "Diriliş Selçuklu hangi gün yayınlanıyor?" sorusu da sıkça aratılıyor. Dizi, her Pazartesi aynı saatte yayınlanıyor.

UYANIŞ SELÇUKLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Uyanış Selçuklu kaçıncı bölümde?" sorusu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçen hafta 27. Bölümüyle ekranlara gelen dizini yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Uyanış Büyük Selçuklu 27. Bölümünde, Tekiş'le girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah Tekiş'e diz çöktürdü. Boynuna yay kirişi geçirilen Tekiş'in akıbeti Melikşah'ın merhametine kaldı.

UYANIŞ SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (12 NİSAN PAZARTESİ)

Livya Kınık Obası'nda Efruz'u fark etti ve onu Kınık Alplarına teslim etmek üzere hareket geçti. Ancak Hasan Sabbah tarafından ağır yaralandı. Livya kendine gelip Faysal'ın ve Efruz'un Batıni olduğunu ifşa edebilecek mi? Böylece Turna, babası İlteber'in Batıniler tarafından öldürüldüğünü anlayacak mı? Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar'ı nasıl bir sürpriz bekliyor? Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı ardından nefesler tutuldu.

UYANIŞ SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uyanış Selçuklu 28. Bölüm fragmanında Melikşah ve Nizamülmülk'ün duygu dolu konuşması izleyiciyi ekrana kilitledi. Karakterlere hayat veren Buğra Gülsoy ile Mehmet Özgür ise oyunculuklarıyla hayran bıraktı. Fragmanda Melikşah kendisinden gizlenen büyük gerçeği öğrenir. Oğlunun doğumu sırasında öldüğünü sandığı Başulu'nun yaşadığını ve kendisinden gizlendiğini öğrenmiştir. Nizamülmülk'e bunun hesabını soran Melikşah yeni bölümde neler yapacak?

Uyanış Büyük Selçuklu 28. Bölüm (12 Nisan 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!