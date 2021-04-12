Ufuk Yıldırım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konuğu Ufuk Yıldırım hayatı

Eski Grup Vitamin üyesi Ufuk Yıldırım, bu hafta katılacağı Şarkılar Bizi Söyler programıyla adından söz ettirdi. Eğlenceli şarkıları ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Ufuk Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. "Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, evli mi?" gibi sorular araştırıldı. Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konuğu Ufuk Yıldırım hayatı hakkında ayrıntılı bilgi...
UFUK YILDIRIM NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
26 Ağustos 1970 tarihinde Almanya'da doğan Yıldırım, 20'li yaşlarından itibaren müzik sektöründe etkin rol oynamıştır. Başlangıçta Grup Vitamin üyesi olan usta isim, daha sonra gruptan ayrılarak Ercan Saatçi ile ikili müzik grubu olan Ufuk-Ercan'ı kurdu ve espri içerikli şarkılar yaptı.
UFUK YILDIRIM KİMDİR? HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Bu grubun ardından yoluna yalnız devam eden Yıldırım, 1994'te Çabuk Gel Annem, 1996'da Ufuk Yıldırım 96 albümlerini piyasaya sürdü. Ardından iki albüm daha yaptı. 1996 senesinde Ford Escort otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. Tutkunum parçasının sözlerini ilk eşi Burcu ile beraber yazmış, müziğini kendisi bestelemiştir. Yıldırım söz yazarlığı ve bestecilik de yapmaktadır.
BARIŞ MANÇO'NUN EKİBİNDE YER ALDI
Ayrıca klavye çalan Yıldırım Barış Manço gibi usta isimlerin orkestralarında yer aldı. İkinci evliliğini Sonay Dikkaya ile 2003 yılınca gerçekleştiren Yıldırım'ın 2006 yılında bir çocuğu oldu. 2012 yılında ise solist Pelin Elitez ile evlendi.
UFUK YILDIRIM ALBÜMLERİ
Bol Vitamin
Grup Vitamin
Yandık Desene
Üşüttük
Aşkın Gözyaşları (Grup Vitamin albümü)
Zeytinyağlı Yaprak Dolması'
Deli Dolu (Best of)
İyi Günler Türkiye
Endoplazmik Retikulum (albüm)
Best of Vitamin
UFUK YILDIRIM VİDEO KLİPLERİ
İsmail
Entelim
Zonta
Elalarını
Turkish Cowboys
Ellere Var da Bize Yok mu
Telefonu Çektim Direkten
Al Aşkını Sok Gözüne
Takmayacaksın
Üfürükten Teyyare
İstanbul'da
İsmail 2
UFUK YILDIRIM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DE!
Yetenekli şarkıcı, Yaradana Yalvartma, Kurşuni Renkler, Tükeneceğiz, Tutkunum gibi şarkılarıyla akıllara kazındı. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konuğu Ufuk Yıldırım hayatı ve şarkılarıyla saat 20:00'de Kanal D ekranlarında boy gösterecek. Barış Manço'nun ekibinde yer alan Ufuk Yıldırım bu akşam programda usta ismin şarkılarını seslendirecek.