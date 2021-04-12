Ufuk Yıldırım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konuğu Ufuk Yıldırım hayatı

Eski Grup Vitamin üyesi Ufuk Yıldırım, bu hafta katılacağı Şarkılar Bizi Söyler programıyla adından söz ettirdi. Eğlenceli şarkıları ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Ufuk Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. "Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, evli mi?" gibi sorular araştırıldı. Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konuğu Ufuk Yıldırım hayatı hakkında ayrıntılı bilgi...

UFUK YILDIRIM NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1970 tarihinde Almanya'da doğan Yıldırım, 20'li yaşlarından itibaren müzik sektöründe etkin rol oynamıştır. Başlangıçta Grup Vitamin üyesi olan usta isim, daha sonra gruptan ayrılarak Ercan Saatçi ile ikili müzik grubu olan Ufuk-Ercan'ı kurdu ve espri içerikli şarkılar yaptı.

UFUK YILDIRIM KİMDİR? HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Bu grubun ardından yoluna yalnız devam eden Yıldırım, 1994'te Çabuk Gel Annem, 1996'da Ufuk Yıldırım 96 albümlerini piyasaya sürdü. Ardından iki albüm daha yaptı. 1996 senesinde Ford Escort otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. Tutkunum parçasının sözlerini ilk eşi Burcu ile beraber yazmış, müziğini kendisi bestelemiştir. Yıldırım söz yazarlığı ve bestecilik de yapmaktadır.