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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:10

koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran ?

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu yeni bölüm merakla bekleniyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizide Emre karakterini canlandıran koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı twitter üzerinden, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken hayatına dair sorgulamalar artarken , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir.

Ünlü oyuncu hayatı ile ilgili sorgulamalar koronavirüs olmasıyla hız kazandı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde Emre karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. , 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir. İşte !

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz hayatı ile son günlerin en çok merak edilen ünlü isimleri arasında bulunuyor. Son olarak koronavirüs olduğunu duyuran Aytaç Şaşmaz ile ilgili detaylar şöyle;

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir?

"ÖNLEM ALMAYI UNUTMAYIN"

, paylaşımında "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ HAYATI

, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolüyle Aytaç Şaşmaz karşımıza çıkıyor.

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir?

AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Hekimoğlu (Emre) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Uzman Çavuş Feyzullah) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Sinema Filmi)

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Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir?
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