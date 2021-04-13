Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu yeni bölüm merakla bekleniyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizide Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı twitter üzerinden, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken hayatına dair sorgulamalar artarken Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan Aytaç Şaşmaz 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir.

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz hayatı ile ilgili sorgulamalar koronavirüs olmasıyla hız kazandı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde Emre karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir. İşte Aytaç Şaşmaz hayatı!

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz hayatı ile son günlerin en çok merak edilen ünlü isimleri arasında bulunuyor. Son olarak koronavirüs olduğunu duyuran Aytaç Şaşmaz ile ilgili detaylar şöyle;