Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı! Hekimoğlu’nun Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir?

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz hayatı ile ilgili sorgulamalar koronavirüs olmasıyla hız kazandı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde Emre karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir. İşte Aytaç Şaşmaz hayatı!
Aytaç Şaşmaz hayatı ile son günlerin en çok merak edilen ünlü isimleri arasında bulunuyor. Son olarak koronavirüs olduğunu duyuran Aytaç Şaşmaz ile ilgili detaylar şöyle;
Aytaç Şaşmaz, paylaşımında "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın" ifadelerini kullandı.
Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.
Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolüyle Aytaç Şaşmaz karşımıza çıkıyor.
2019 – Hekimoğlu (Emre) (TV Dizisi)
2017 – Söz (Uzman Çavuş Feyzullah) (TV Dizisi)
2017 – Kötü Çocuk (Sinema Filmi)