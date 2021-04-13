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Haberler Medya Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 16:04

, diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!

Ekranların fenomen dizisi karakterinin ölüm iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurması üzerine izleyiciler , diziden ayrılıyor mu, neden çıktı gibi sorulara yanıt aramaya başlayacak. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'ye siper olan Bahar olurken EDHO’da Bahar’ı canlandıran Pelin Akil ayrıldı mı sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak.

ATV ekranlarının nefes kesen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Bahar'ın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Bahar, Hızır için kendini kurşunun önüne atıyor. Dizinin fenomen takipçileri yeni bölümle birlikte , diziden ayrıldı mı, neden çıktı gibi sorularına yanıt aramaya başlayacak. EDHO'da Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar'ın ölmediği ile ilgili son durum yeni bölümde belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BAHAR ÖLDÜ MÜ, PELİN AKİL DİZİDEN AYRILDI MI?

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Bahar, Hızır için kendini kurşunun önüne atar. Hızır'I kurtarmak için kendini kurşunların önüne atan Bahar'a ne olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!

'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!

PELİN AKİL KİMDİR?

(d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.
Rent Müzkali, Marika'nın Serveti tiyatro oyunlarında yer aldı. Reklam filmlerinde oynadı. Fox TV de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1 de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu.Kızılelma dizisindeki rolü dizinin sezon finalinde bitmiştir.

Tiyatro oyunları

*Marika'nın Serveti, Yönetmen : Haldun Dormen

*Rent Müzikali, Yönetmen : Bora Severcan

Filmografi

*2014 Kızılelma

*2013 İnadına Yaşamak

*2013 Su ve Ateş

*2013 Osmanlı Tokadı

*2012 Suskunlar

*2012 Seksenler

*2011 Kurt Kanunu

*2007-2011 Arka Sıradakile

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!
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