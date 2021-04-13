Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu? EDHO yeni bölümde şok gelişme!

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterinin ölüm iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurması üzerine izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrılıyor mu, neden çıktı gibi sorulara yanıt aramaya başlayacak. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'ye siper olan Bahar olurken EDHO’da Bahar’ı canlandıran Pelin Akil ayrıldı mı sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak.

ATV ekranlarının nefes kesen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Bahar'ın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Bahar, Hızır için kendini kurşunun önüne atıyor. Dizinin fenomen takipçileri yeni bölümle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü, Pelin Akil diziden ayrıldı mı, neden çıktı gibi sorularına yanıt aramaya başlayacak. EDHO'da Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar'ın ölmediği ile ilgili son durum yeni bölümde belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BAHAR ÖLDÜ MÜ, PELİN AKİL DİZİDEN AYRILDI MI?

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Bahar, Hızır için kendini kurşunun önüne atar. Hızır'I kurtarmak için kendini kurşunların önüne atan Bahar'a ne olacak?