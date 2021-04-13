Jack Reacher filmi konusu ve oyuncuları ile merak edilmeye başlandı. Aksiyon ve gerilim türünde izleyici karşısına çıkacak olan Christopher McQuarrie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Jack Reacher Tom Cruise'nin başrolünde devleştiği film yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Peki Jack Reacher filmi konusu ne? Jack Reacher filmi oyuncuları kim?

JACK REACHER FİLMİN KONUSU NE?

Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder.

Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır. Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir.

Bu arada zanlı Jason Barr'ın avukatı Helen Rodin de Bölge Savcısı olan Alex Rodin'in kızıdır. Baba-kız arasındaki hesaplaşmanın boyutları ise çok farklıdır...

JACK REACHER OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Rosamund Pike

Robert Duvall

Richard Jenkins

David Oyelowo

Werner Herzog

Jai Courtney

Alexia Fast