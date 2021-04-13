Kanal D ile Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Hekimoğlu yeni bölüm izle ekranı her Salı olduğu gibi bugün de araştırma konusu haline geliyor. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyen binlerce dizisever bu noktada internet aracılığı ile sorgulamalarını gerçekleştirirken yapımda bu hafta yine dikkat çekici sahneler bulunuyor. Ekip bu kez Memoli'nin istifa kararı ile sarsılırken Ateş ve Memoli arasında ipler geriliyor. İşte Kanal D ile Hekimoğlu son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…