Kanal D ile Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu 45. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Hekimoğlu yeni bölüm izle ekranı her Salı olduğu gibi bugün de araştırma konusu haline geliyor. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyen binlerce dizisever bu noktada internet aracılığı ile sorgulamalarını gerçekleştirirken yapımda bu hafta yine dikkat çekici sahneler bulunuyor. Ekip bu kez Memoli'nin istifa kararı ile sarsılırken Ateş ve Memoli arasında ipler geriliyor. İşte Kanal D ile Hekimoğlu son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Kanal D üzerinde Hekimoğlu 44. Bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Orhan, yıllardır lösemi ile mücadele eden genç hastası Nihat'a, kardeşi Mete'den ilik nakli yapmaya hazırlandığı an Mete beklenmedik şekilde hapşırır. Mete'nin vücudunda bir enfeksiyon olma ihtimalinden şüphelenen Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almaz ve Hekimoğlu'ndan yardım ister. Küçük kardeşin hapşırmasına neyin neden olduğunu bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibin vakayı çözmek için önünde 5 gün vardır.
Hekimoğlu ve ekip teşhis koymak için zamana karşı yarışırken kanserli abinin durumu giderek kötüleşmekte, hapşıran kardeşin ise belirtileri artmaktadır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelir. Geçtiğimiz günlerde içgüdelirini dinleyip insitiyatif alan ve sonucunda vakanın ölümüne neden olan Mehmet Ali henüz kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep arasındaki "Salı günü aşk itirafı" geleneği ise tam gaz devam eder. Hekimoğlu'nun evinde yaşamaya başlayan Orhan'ın köpeği Bebek, isminin aksine tavırlar sergileyerek Hekimoğlu'nun sinirlerini zorlar.