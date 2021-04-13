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Giriş Tarihi: 14.4.2021 01:18 Son Güncelleme: 14.4.2021 01:18

29. son bölüm izle! İnci, Neriman hakkındaki şok gerçeği öğreniyor

Masumlar Apartmanı 29. son bölüm izle! İnci, Neriman hakkındaki şok gerçeği öğreniyor

ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan dizisi 29. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştiriyor ve Han duruma müdahale ediyor. Öte yandan dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile izleme linki ve özet detayları.

Masumlar Apartmanı 29. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı 29. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MASUMLAR APARTMANI 29. SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Masumlar Apartmanı 29. son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Masumlar Apartmanı 29. son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani



MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman'ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.



Gülben'in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye'yle karşı karşıya gelir. Yağmur'un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han'ın canını sıkar. Esra ise Esat'a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

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Masumlar Apartmanı 29. son bölüm izle! İnci, Neriman hakkındaki şok gerçeği öğreniyor
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