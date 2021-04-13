Masumlar Apartmanı Han’ın hastalığı sınırda kişilik bozukluğu nedir? Sınırda (borderline) kişilik bozukluğu belirtileri ve tedavisi!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 29.bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümü merakla beklenen diziye bu akşam Han damgasını vuracak. Han'ın hastalığını doktorun notları arasından gizlice öğrenmesinin onu nasıl bir yola sokacağı merakla beklenirken sınırda kişilik bozukluğu nedir, sınırda (borderline) kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı gibi pek çok sorunun yanıtı da sorgulanır hale geldi. Buna göre; Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı sınırda kişilik bozukluğu hakkında bilgiler ve dizinin yeni bölümüne ilişkin son gelişmeler!

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han'ın hastalığı ortaya çıkıyor. Doktorunun teşhisi ile sınırda (borderline) kişilik bozukluğu teşhisi konan Han, hastalığının tanısını gizlice öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra ne yapacağı ve nasıl bir tepki vereceği merak edilirken sınırda kişilik bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtları dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; sınırda kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı, nasıl yapılır? Masumlar Apartmanı Han, yeni bölüm ile geceye damgasını vuracak.

MASUMLAR APARTMANI HAN'IN HASTALIĞI BELLİ OLDU!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Han'ın hastalığı ortaya çıkıyor. Doktor tarafından konulan teşhis; sınırda kişilik bozukluğu oluyor. Bu tür rahatsızlığı olan kişiler; her zaman bunalım içerisinde olup nevrozlarla psikozlar arasında kalan ve sınırda olan kişilik olarak kendini belli ediyorlar.