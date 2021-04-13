Ölüm Kalım Evi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

İngiliz yapımı olan Ölüm Kalım Evi filmi, gerilim-aksiyon tarzı sevenler tarafından araştırılıyor. Ölüm Kalım Evi konusu dört suçlu tarafından kapana kısılan Kelly'nin kurtuluş mücadelesini içeriyor. Gerilim ve aksiyonun üst düzeyde olduğu film bu akşam saat 23:45'te Kanal D'de yayınlanacak.

ÖLÜM EVİ KONUSU NEDİR?

Kelly, bir gece gizlice erkek arkadaşı Mark'ın evine girer. Amacı sevgilisinin 18. yaş gününü sürpriz bir şekilde kutlamak ve geceyi onunla geçirmektir. Ancak Kelly, gecenin ilerleyen saatlerinde ölümcül bir hata yaptığını anlar. Çünkü eve gizlice giren yalnızca kendisi değildir.Bir grup silahlı soyguncu da Mark'ın evindedir. Kelly evden kaçabilecek mi? Mark sevgilisini kurtarmayı mı seçecek yoksa kaçacak mı? Heyecan dolu sahneleriyle Ölüm Kalım Evi bu akşam 23:45'te!

ÖLÜM KALIM EVİ OYUNCULARI KİMLER?

Ölüm Kalım Evi Türkçe dublaj olarak izleyicilere sunulacak. 2014 İngiltere yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Tom Daley oturuyor. Ölüm Kalım Evi oyuncuları ise şu şekilde:

Kaya Scodelario

Dougray Scott

Brandon Auret

Daniel Boyd