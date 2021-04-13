Ramazan pide fiyatları 2021 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan'ın ilk iftarına hazırlık yapan vatandaşlar, "Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aradı. Geçen yılki pide fiyatları ile 2021 pide fiyatları arasında kıyas yapmak isteyen vatandaşlar pideye zam gelip gelmediğini merak etti. İşte güncel Ramazan pide fiyatları 2021!

İSTANBUL'DA PİDE FİYATI

2021 Ramazan pide fiyatları Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu tarafından belirlendi. Pide fiyatları gramına göre ve ilden ile farklılık gösteriyor. İl il Ramazan pidesi fiyatları değişmekle birlikte, bu yıl sade Ramazan pideleri ortalama 3-4 lira bandında satışa sunuluyor. İstanbul'da geçen yıl 3 lira olan 350 gramlık Ramazan pidesi bu yıl da aynı fiyattan tüketiciye sunulacak. 360 gramlık pideler ise 4 liraya satılacak. Aynı gramajda yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesi fiyatı ise 5 lira olarak belirlendi.

HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ FİYATI

İBB'ye bağlı Halk Ekmek 2021 Ramazan pidesi fiyatı ise 365 gramlık pide için 1,5 TL olarak belirlendi.