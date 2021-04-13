Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Reyting sonuçları birincisi sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışma programları da Total, AB ve ABC1 sıralama için rekabet etti. Müthiş çekişmenin yaşandığı gecede izleyiciler dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı araştırmaya başladı. Yeni yayın döneminde birçok dizinin ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 12 Nisan 2021 sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşe tüm reyting sonuçları