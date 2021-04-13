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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları birincisi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:25

açıklandı mı? 12 Nisan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu sonuçları birincisi belli oluyor!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar için birincilik mücadelesi verdi. Her gün en çok izlenen programlar belli olurken dizi severler sonuçları açıklandı mı, 12 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftanın galibi tüm sıralamalarda Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Bu noktada 12 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu gibi birçok yapımın reytinglerdeki sıralaması merak ediliyor. İşte ile 12 Nisan reyting sonuçları birincisi

Reyting sonuçları birincisi sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışma programları da Total, AB ve ABC1 sıralama için rekabet etti. Müthiş çekişmenin yaşandığı gecede izleyiciler dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı araştırmaya başladı. Yeni yayın döneminde birçok dizinin ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 12 Nisan 2021 sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşe tüm reyting sonuçları

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

5 Nisan 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 YASAK ELMA FOX
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 SURVIVOR TV8
8 CUKUR (OZET) SHOW TV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

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