Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl oldu? Burak Sergen kimdir, kaç yaşında ve hastalığı nedir?

Dün (12 Nisan) akşam saatlerinde ünlü oyuncu Burak Sergen'in hastaneye kaldırıldığı yönünde gelen haberler sevenlerini üzdü. İki koronavirüs testinin de negatif çıktığı açıklanan oyuncunun solunum güçlüğü çektiği ve yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan dolayı solunum problemi yaşayan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen kimdir ve kaç yaşında? İşte son bilgiler!
60 yaşındaki usta oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken sanatçıya yapılan iki koronavirüs testi de negatif çıktı.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Burak Sergen'in sosyal medya hesabından ise usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"
BURAK SERGEN KİMDİR?
9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.
Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.
Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.