Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl oldu? Burak Sergen kimdir, kaç yaşında ve hastalığı nedir?

Dün (12 Nisan) akşam saatlerinde ünlü oyuncu Burak Sergen'in hastaneye kaldırıldığı yönünde gelen haberler sevenlerini üzdü. İki koronavirüs testinin de negatif çıktığı açıklanan oyuncunun solunum güçlüğü çektiği ve yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan dolayı solunum problemi yaşayan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen kimdir ve kaç yaşında? İşte son bilgiler!

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU!

60 yaşındaki usta oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken sanatçıya yapılan iki koronavirüs testi de negatif çıktı.