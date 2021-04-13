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Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:50

: 13 Nisan TV’de bugün neler var? İşte Ramazan özel TV programları, diziler ve programlar

TV yayın akışı: 13 Nisan TV’de bugün neler var? İşte Ramazan özel TV programları, diziler ve programlar

Televizyonda yayınlar tüm programlar listesinde bulunuyor. Ramazan ayının ilk gününde bugün TV’de ne var sorusuna yanıt arayanlar Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesine de bakmaya başladı. Her gün birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bu akşam Ramazan özel TV programları, diziler ve programlar izleyiciyle buluşacak. ATV’de Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru, TRT1’de Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması, Star TV’de Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi yayınlanacak. İşte 13 Nisan 2021 TV yayın akışı listesi

Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film, televizyon programları tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Kanalların farklı Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesinde birçok dizi ve film projesi bulunurken tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arayanların sayısı arttı. Bu akşam dizilerin, programların ve filmlerin yanı sıra Ramazan özel programları izleyiciyle buluşacak. Buna göre; Bugün TV'de ne var? İşte tv yayın akışı listesi ile 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı

TV'DE BUGÜN NE VAR? TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek olan dizilerin, programların ve filmlerin Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv kanallarında yayın akışları belli olurken 13 Nisan tv yayın akışında yer alan programlar şöyle;

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR? 13 NİSAN 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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TV yayın akışı: 13 Nisan TV’de bugün neler var? İşte Ramazan özel TV programları, diziler ve programlar
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