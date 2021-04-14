Benim Adım Melek son bölüm izle! Zeynel kardeşi İkra’yı kaybediyor





BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra'sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede, hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır. Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır.

Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar. Acaba Kenan'ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay'a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır? Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay'ın yolunu gözler. Alpay'a ulaşamadıkça Kenan'ı sıkıştırır.