Dündar Bey kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl ölmüştür, mezarı nerede? İşte ölümü hakkında bilgiler!

Kuruluş Osman'da özellikle son bölümlerde ön planda olan Dündar Bey'in gerçekte nasıl öldüğü, dizideki senaryoyla örtüşüp örtüşmediği de merak edildi. "Dündar Bey kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü?" gibi konular araştırıldı. İhaneti sonucu hakkında idam kararı çıkarılan Dündar Bey, en çok konuşulanlar arasına girdi. Tarihte Dündar Bey nasıl ölmüştür, mezarı nerede? İşte ölümü hakkında bilgiler ve hayatıyla ilgili merak edilenler...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Oğuzlar'ın Kayı Boyu'na mensup olan Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşidir. Annesi Hayme Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin de amcasıdır. 1210 ya da 1212 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.