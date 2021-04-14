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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:43 Son Güncelleme: 14.4.2021 17:54

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Dündar Bey kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl ölmüştür, mezarı nerede? İşte ölümü hakkında bilgiler!

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Kuruluş Osman dizisi, tarihi olaylara dayanması nedeniyle vatandaşların ilgisini tarihi konulara yöneltti. Dizideki karakterlerden biri olarak işlenen Dündar Bey de en çok merak edilen tarihi kişilikler arasında yer aldı. ", ne zaman ve kaç yaşında öldü?" sorularıyla sıkça araştırıldı. Tarihte , ? İşte Dündar Bey'in ölümü hakkında bilgiler!

Kuruluş Osman'da özellikle son bölümlerde ön planda olan Dündar Bey'in gerçekte nasıl öldüğü, dizideki senaryoyla örtüşüp örtüşmediği de merak edildi. "Dündar Bey kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü?" gibi konular araştırıldı. İhaneti sonucu hakkında idam kararı çıkarılan Dündar Bey, en çok konuşulanlar arasına girdi. Tarihte Dündar Bey nasıl ölmüştür, mezarı nerede? İşte ölümü hakkında bilgiler ve hayatıyla ilgili merak edilenler...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Oğuzlar'ın Kayı Boyu'na mensup olan Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşidir. Annesi Hayme Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin de amcasıdır. 1210 ya da 1212 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.

NE ZAMAN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Ömrü boyunca beyliğin liderliği konusunda çekişme halinde olduğu bilinmektedir. 1298 yılında, yaklaşık 90 yaşındayken yeğeni Osman Gazi tarafından öldürülmüştür. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcı kabul edilir.

DÜNDAR BEY NASIL ÖLMÜŞTÜR?

"Tarihte Dündar Bey nasıl ölmüştür?" sorusunun cevabı, Osmanlı tarihçilerince farklı şekillerde nakledilmiştir ancak kabul gören rivayet Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemediği, Osman Bey aleyhine çalıştığı, ihaneti sonucu Osman Bey tarafından öldürüldüğü yönündedir. Hatta öyle ki Bilecik tekfuru ile anlaşıp Osman Bey'e suikast düzenlediği bilinmektedir.

DÜNDAR BEY MEZARI NEREDE?

Dündar Bey'in idam edildikten sonra Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne defnedildiği bilinmektedir.

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Dündar Bey kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl ölmüştür, mezarı nerede? İşte ölümü hakkında bilgiler!
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