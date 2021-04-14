Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Tarık karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hayatı

FIRAT DOĞRULOĞLU HAYATI

Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterine hayat veren Fırat Doğruloğlu, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.