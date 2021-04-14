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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:20

kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Tarık karakterini canlandıran

Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Tarık karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hayatı

Türk sinema ve televizyon oyuncusu hayatı ile son günlerin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Tv8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Yeni dizisinde Tarık karakterini canlandıracak olan Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Yıldız oyuncu dizide, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için geliyor.

hayatı ile milyonların gündemine geliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışması damga vuracak. Birçok dizi ve film projesinde rol alan Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. , kaç yaşında? İşte

FIRAT DOĞRULOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu son günlerin hayatıyla merak edilen isimleri arasında yer aldı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir Tarık rolünü canlandıran Fırat Doğruloğlu hayatı şöyle;

Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Tarık karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hayatı

FIRAT DOĞRULOĞLU HAYATI

, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterine hayat veren Fırat Doğruloğlu, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Tarık karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hayatı

FIRAT DOĞRULOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2021 – Doğduğun Ev Kaderindir (Tarık) (TV Dizisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Adnan Adıvar) (TV Dizisi)

2018 – Börü (Behçet) (Sinema Filmi)

2017 – Börü (Behçet) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2012 – Dağ ( Yüzbaşı Yaşar ) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadaş (Soner) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Fırat) (TV Dizisi)

2008 – Hastasıyız (Kazım) (TV Filmi)

2008 – Canım Ailem (Bahadır) (TV Dizisi)

2007 – Nazlı Yarim (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Fırat) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Sedat) (TV Dizisi)

2006 – Akümülatörlü Radyo (Dr. Riza) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Orhan) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Feridun) (TV Dizisi)

2005 – Kızma Birader (Mahzar: Modern Kardeş) (TV Dizisi)

2005 – Küpeler (Harun)(Kısa Film)

2004 – Şeytan Sofrası (Ömer) (TV Dizisi)

2004 – Tam Pansiyon (Çarli) (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (Mithat) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Kuzey) (TV Dizisi)

1995 – Bizim Aile (TV Dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)

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Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Tarık karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hayatı
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